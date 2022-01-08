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Актер Деревянко воссоединился с матерью своих детей на отдыхе в Таиланде

Шоу-бизнес
Актер Деревянко воссоединился с матерью своих детей на отдыхе в Таиланде
instagram.com  /  @pablo_derevyanko

Бангкок, 8 января. Павел Деревянко отправился на отдых в Таиланд вместе со своей экс-супругой Дарьей Мясищевой и дочерями — Варей и Сашей. Актер поделился фотографией своей семьи в Instagram.

Артист с самого начала решил расставить все точки над «i», объяснив отношения с бывшей избранницей. По его словам, с Мясищевой они вместе не живут, но продолжают воспитывать детей.

«У каждого из нас есть своя личная жизнь. Мы родные друг другу люди. Как видите, вместе отдыхаем от трудовых будней в Таиланде. Прошу вас не домысливать свои другие виденья. Все ровно так, как я говорю, ни больше и не меньше», — написал Деревянко.

Актер Деревянко воссоединился с матерью своих детей на отдыхе в Таиланде
Prt Scr instagram.com / @pablo_derevyanko

Публикация набрала более 17 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Подписчики попросили Деревянко не оправдываться за свои поступки.

«Вы не обязаны перед нами отчитываться, что происходит в вашей жизни. Вы обязаны своим детям и себе быть счастливым»;

«Главное, что в вашей семье есть взаимопонимание, любовь к детям. С Новым годом!»;

«Всем не угодишь, живите, как вам нравится», — отреагировали фолловеры.

Про расставание Деревянко и Мясищевой стало известно в декабре 2020 года. Пара жила без штампа в паспорте более десяти лет и воспитывала двоих детей. Актер не объяснял причину разрыва с женой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актер Деревянко воссоединился с матерью своих детей на отдыхе в Таиланде
актер деревянко семья
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