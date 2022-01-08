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Лукашенко провел еще один телефонный разговор с президентом Казахстана Токаевым

Политика
Лукашенко провел еще один телефонный разговор с президентом Казахстана Токаевым
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 8 января. Белорусский президент Александр Лукашенко провел телефонные переговоры со своим коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщило издание «БелТА».

В рамках разговора стороны обсудили сложившуюся на территории Казахстана ситуацию и дальнейшие действия по ее урегулированию.

Стоит отметить, что президенты накануне уже провели телефонные переговоры касательно обстановки в Казахстане на фоне беспорядков.

Как стало известно ранее, миротворческий контингент ОДКБ из Белоруссии прибыл в Казахстан и приступил к выполнению задач. Военнослужащие направлены в республику на ограниченный период, чтобы посодействовать стабилизации и нормализации обстановки в стране.

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Казахстан лукашенко токаев
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