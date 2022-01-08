«Этот день в истории». Что произошло 8 января, праздники, факты, люди

Православный мир сегодня отмечает важный праздник. Верующие прославляют Деву Марию — мать Иисуса Христа. Согласно поверьям, вьюга и мороз в этот день сулят холодное лето.

Сегодня праздник у так называемых повивальных бабок. В этот день славянские женщины несли подарки повитухам, которые помогали им при родах. Поздравляемые, в свою очередь, угощали гостей кашей. Поэтому второе название праздника — «Бабьи каши».

В 1851 году сконструированный Жаком Фуко аппарат наглядно продемонстрировал, что наша планета находится в вечном вращении. Прибор представлял собой маятник, качание шара которого постепенно меняло траекторию, несмотря на отсутствие наклона. Эксперимент вошел в историю науки, подтвердив гипотезу о вращении Земли.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».