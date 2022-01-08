Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 11:42
11:40
Общество
Самая холодная ночь в Петербурге сменится потеплением
11:39
Общество
Ленту «Штурм» казахского режиссера Ержанова покажут на кинофестивале в Роттердаме
11:39
Экономика
Герман Греф посоветовал россиянам не хранить деньги на счетах или картах
11:38
Происшествия
Полиция обстреляла автомобиль на пути кортежа президента Узбекистана в Ташкенте
11:37
Политика
Политолог Сатановский назвал правильной быструю реакцию России на ситуацию в Казахстане
11:35
Происшествия
Пьяный пассажир рейса Хургада — Екатеринбург устроил дебош в самолете
11:31
Происшествия
Силовики задержали 11 организаторов беспорядков в Актюбинской области Казахстана
11:30
Экономика
Снижение цен на продукты после Нового года коснется скоропортящихся товаров
11:30
Общество
«Скотт Пилигрим» выйдет в виде аниме-сериала на Netflix
11:30
Общество
Успенский собор в селе Белая Криница сняли с высоты птичьего полета
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Этот день в истории». Что произошло 8 января, праздники, факты, люди

Общество

Православный мир сегодня отмечает важный праздник. Верующие прославляют Деву Марию — мать Иисуса Христа. Согласно поверьям, вьюга и мороз в этот день сулят холодное лето.

Сегодня праздник у так называемых повивальных бабок. В этот день славянские женщины несли подарки повитухам, которые помогали им при родах. Поздравляемые, в свою очередь, угощали гостей кашей. Поэтому второе название праздника — «Бабьи каши».

В 1851 году сконструированный Жаком Фуко аппарат наглядно продемонстрировал, что наша планета находится в вечном вращении. Прибор представлял собой маятник, качание шара которого постепенно меняло траекторию, несмотря на отсутствие наклона. Эксперимент вошел в историю науки, подтвердив гипотезу о вращении Земли.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Этот день в истории». Что произошло 8 января, праздники, факты, люди
праздник история этот день в истории интересные факты
Комментировать