Прерванный полицией концерт The Beatles на крыше покажут в IMAX-кинотеатрах в США

Вашингтон, 8 января. Последний концерт культовой группы The Beatles, который они отыграли на крыше своей штаб-квартиры Apple Corps в Сэвил-Роу, покажут в американских IMAX-кинотеатрах. Видеозапись этого легендарного выступления включили в фильм Питера Джексона The Beatles: Get Back.

Премьера состоится в кинотеатрах 30 января, передает Consequence. Дата была выбрана не случайно — именно в этот день в 1969 году ливерпульская четверка устроила спонтанный концерт, который в итоге прервала полиция.

В фильм Джексона вошла 42-минутная запись последнего выступления The Beatles. Во время показа в IMAX-кинотеатрах режиссер даст интервью в прямом эфире по спутниковой связи.

«Я очень рад, что концерт The Beatles: Get Back на крыше будет показан в IMAX на этом огромном экране. Это последний концерт Beatles, и это идеальный способ увидеть и услышать его», — подчеркнул кинематографист.

Питер Джексон выпустил документальный фильм о ливерпульской четверке в конце прошлого года. Лента вышла на стриминговом сервисе Disney+.