Пашинян управляет силами ОДКБ, а Азербайджан осваивает Карабах

На прошедшей неделе Армения отправила войска в Казахстан, по иронии судьбы — союзнику Азербайджана по Организации тюркских государств. А военные Азербайджана в ходе учений в Нахичевани уже отрабатывают «казахский сценарий», в то время как Ереван увлекся региональной дипломатией.

Оперативная обстановка

За неделю в зоне конфликта произошло несколько инцидентов, но серьезного влияния на обстановку они не оказали. По сообщению армянских соцсетей, в ночь на 7 января ВС Азербайджана обстреляли позиции Армии обороны Карабаха в направлении села Красный Базар.

В Кубатлинском районе азербайджанский пограничник 2 января застрелил трех сослуживцев из служебного оружия и скрылся, однако на следующий день был пойман в Лачинском районе.

Еще одна потеря у Азербайджана произошла в Кельбаджаре — военнослужащий МО 2 января подорвался на мине, и ему ампутировали ногу.

Федеральное агентство новостей /

Минная угроза остается последней причиной, отделяющей Азербайджан от реализации программы «Большое возвращение», в рамках которой уже в 2022 году «первые уроженцы Карабаха вернутся на родные земли».

Председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов заверил, что все они будут проинформированы об угрозе мин и неразорвавшихся боеприпасов.

«В 80 селах, расположенных вблизи минных полей, созданы группы по борьбе с минной угрозой. Подготовлены и распространены среди населения тысячи просветительских и предупреждающих материалов», — рассказал он.

Также Баку продолжает ревностно отслеживать визиты зарубежных дипломатов на территорию армянской части Нагорного Карабаха, которые предварительно не уведомили власти Азербайджана.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев 7 января направил письмо председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву «в связи с незаконным визитом российского депутата Виталия Милонова на территорию, где временно располагаются российские миротворцы», который он совершил в конце декабря. Ранее Милонов уже посещал Карабах в октябре 2020 года, в связи с чем Азербайджан также выражал протест России.

Федеральное агентство новостей /

Тем не менее Баку продолжает поступательное развитие перешедших под его контроль территорий.

К 7 января была сдана в эксплуатацию часть железной дороги Горадиз — Агбенд. По 23-километровому участку, проходящему через Джебраильский район, уже курсируют грузовые поезда, а полностью ветка, которая станет частью так называемого Зангезурского коридора, будет сдана в эксплуатацию в первом квартале 2023 года.

Военные Азербайджана отрабатывают «казахский сценарий»

В Нахичевани состоялись тактико-специальные учения в подразделениях Отдельной общевойсковой армии, за которыми наблюдали и представители Вооруженных сил Турции. Как сообщает МО Азербайджана, «согласно сценарию учений, группам спецназа было поручено уничтожить системы ПВО условного противника, нацеленные на стратегические объекты и воздушное пространство».

По факту отряды специального назначения отработали ведение штурмовых действий в населенном пункте, где укрывались захватившие зенитно-ракетный комплекс террористы. Сценарий, который сегодня вполне реализован в ходе кризиса в Казахстане, где некие боевики, также хорошо подготовленные и оснащенные собственными системами управления, захватывают стратегические объекты наподобие аэропорта Алма-Аты. И хотя официальной реакции от Баку и Анкары на события в среднеазиатской республике немного, от их лица выступила Организация тюркских государств (ОТГ) с заявлением о готовности «оказать правительству и народу Казахстана любую поддержку, в которой они могут нуждаться».

mod.gov.az / Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi

Дальнейшей реакции стоит ожидать 11 января, когда главы МИД стран-членов ОТГ проведут экстренное заседание в связи с ситуацией в Казахстане.

При этом вполне возможно, что и дальше можно будет наблюдать за внедрением элементов тактики противодействия подразделениям вооруженных сил в рамках совместных азербайджано-турецких учений.

В 2022-м учебном году планируется участие азербайджанских военнослужащих в более чем 30 международных учениях и соревнованиях, в том числе Eternity-2022, совместно с силами обороны Грузии и ВС Турции, а также «Эфес-2022», «Нерушимое братство — 2022», «Зимние учения — 2022» уже в двустороннем формате с Турцией.

Пашинян ввел войска в Казахстан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вошел в историю как первый, кто официально применил войска Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В ночь с 5 на 6 января на своей странице в сети Facebook он объявил об отправке контингента миротворческих сил в Казахстан, тем самым он исполнил свои обязанности как председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ.

#ОДКБ направит в #Казахстан миротворческий контингент



Председатель Совета коллективной безопасности @CSTO_ODKB, премьер-министр Республики #Армения Никол Пашинян коснулся сложившейся в Казахстане ситуации и обращения этой страны в ОДКБ. https://t.co/y6av2X9qPz pic.twitter.com/ezi8W0PsHK — Government of Armenia (@armgov) January 5, 2022

Непосредственно от ВС Армении направлено 100 миротворцев из состава объединенной армяно-российской группировки и войскового спецназа, которые, также как и все, будут осуществлять исключительно функции охраны стратегически важных объектов.

mil.am / Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

Работа региональных форматов

Без яркой вывески продолжается реализация трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана.

По словам заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко, сейчас «единый пакет дошлифовывается». Стороны нацелены на скорейшее завершение проработки совместных инфраструктурных инициатив и переход к конкретным проектам для восстановления железнодорожного и автомобильного сообщения.

В ближайшем будущем Баку может вернуть Еревану очередную группу пленных, задержанных азербайджанской стороной 16 ноября в ходе боев на границе. По некоторым сведениям, обмен мог пройти еще 6 января, однако так и не состоялся.

Параллельно Ереван продолжает отрабатывать «иранский вектор». Премьер-министр Никол Пашинян по телефону обсудил с президентом Ирана Эбрахимом Раиси региональные процессы, перспективы развития двусторонних отношений и экономических связей. Он особо подчеркнул поддержку суверенитета Армении над своими дорогами.

Prime Minister Nikol Pashinyan had a telephone conversation with the President of the Islamic Republic of #Iran Ebrahim Raisi. https://t.co/broFM8P1La pic.twitter.com/PKm6vjzJ5B — Government of Armenia (@armgov) January 3, 2022

На второй встрече формата «3+3» («3+2»), которая состоится в Анкаре, снова не будет Грузии. Об этом сообщил грузинский посол в Турции Георгий Джанджгава.

Главы МИД России и Турции 6 января провели телефонный разговор и условились подготовить новую встречу в формате «3+3» в ближайшее время. Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу положительно оценили первое заседание платформы по нормализации ситуации и развитию сотрудничества в Закавказье. Глава российского внешнеполитического ведомства поддержал нормализацию отношений между Турцией и Арменией.

В Тбилиси видимо предпочитают двустороннее общение. Никол Пашинян и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудили перспективы развития отношений между странами и связанные с этим региональные вопросы по телефону. Наверняка грузинское руководство хотело поподробнее узнать о ситуации в Казахстане лично от председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Prime Minister Nikol Pashinyan had a telephone conversation with #Georgian Prime Minister Irakli Garibashvili.



The interlocutors exchanged #Christmas congratulations. pic.twitter.com/8FiHiFIG5V — Government of Armenia (@armgov) January 7, 2022

Армения и Турция проведут переговоры

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян 5 января объявил, что первая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 14 января в Москве. Спецпредставителем от Армении является заместитель председателя армянского парламента Рубен Рубинян, а от Турции — бывший посол в США Сердар Кылыч. При этом 2 января по телефону переговорили президенты России и Турции, обсудив ситуацию в Закавказье. Вероятно, именно тогда и было принято окончательное решение провести встречу в Москве.

The first meeting of the special representatives of #Armenia and #Turkey will be held on January 14 in #Moscow. — Spokesperson of MFA of Armenia (@ArmSpoxMFA) January 5, 2022

К этому времени, вполне возможно, Комитет гражданской авиации Армении даст ответ на заявку турецкой компании Pegasus с разрешением на полеты из Стамбула в Ереван. Тем самым может быть сделан некий позитивный задел для продуктивных переговоров.

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