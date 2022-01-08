Президент Токаев собрал оперативный штаб после беспорядков в Казахстане

Нур-Султан, 8 января. Казахский президент Касым-Жомарт Токаев собрал оперативный штаб на фоне дестабилизации обстановки в республике.

Во время совещания глава государства поручил уделить особое внимание восстановлению объектов и инфраструктуры Алма-Аты и других регионов, которые пострадали в результате атак боевиков.

На заседании выступили генеральный прокурор, новый руководитель комитета национальной безопасности, а также исполняющий обязанности главы МВД Казахстана.

Токаев ранее приказал создать следственную группу для выявления причин беспорядков в Казахстане. Президент также дал старт контртеррористической операции для устранения угрозы национальной безопасности.