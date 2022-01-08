Белорусские миротворцы ОДКБ приступили к охране инфраструктурных объектов в Казахстане

Нур-Султан, 8 января. Миротворческий контингент ОДКБ из Белоруссии осуществляют охрану важных инфраструктурных объектов в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

В министерстве отметили, что белорусские миротворцы не принимают участие в мероприятиях по наведению правопорядка на территории Казахстана. В их задачи входит охрана военной инфраструктуры.

«Воинский контингент миротворческих сил Беларуси приступил к выполнению задач по охране ряда важных объектов военной инфраструктуры Казахстана», — говорится в сообщении.

Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты. Позднее на всей территории республики был введен режим чрезвычайного положения. Организация Договора о коллективной безопасности по просьбе властей Казахстана направила в страну миротворческие силы, чтобы содействовать стабилизации и нормализации обстановки в республике.