Платежные сервисы банков Halyk Bank и Kaspi в Казахстане вновь заработали

Алма-Ата, 8 января. Крупнейшие казахстанские банки — Halyk Bank и Kaspi — восстановили доступ к платежным сервисам. Как отмечает Национальный банк страны, услугой можно будет воспользоваться и в Алма-Ате.

Работать платежные сервисы будут при наличии мобильной связи, даже в отсутствие интернета.

«Население может, как обычно, расплачиваться с помощью приложений, проводить мобильные переводы и другие необходимые операции», — сообщает регулятор.

При этом продолжается деятельность по подключению других банков. Для этого финансовые учреждения организуют снабжение банкоматов денежными купюрами, чтобы увеличить наличные расчеты населения за покупки.

В Казахстане шестой день продолжаются массовые беспорядки, начавшиеся из-за резкого подорожания топлива. В стране ввели режим чрезвычайного положения, правительство отправлено в отставку.