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Казахстан 8 января решит вопрос доступа граждан к важным электронным ресурсам
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Казахстан 8 января решит вопрос доступа граждан к важным электронным ресурсам

Политика
Казахстан 8 января решит вопрос доступа граждан к важным электронным ресурсам
Global Look Press  /  Xinhua

Нур-Султан, 8 января. Руководство Казахстана проработает 8 января возможность доступа граждан республики к жизненно важным цифровым ресурсам в условиях ограниченного соединения с интернетом, сообщил и.о. министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны Багдат Мусин.

Чиновник напомнил, что доступ к интернету был ограничен на фоне проведения контртеррористических мероприятий.

«Это связано с тем, что террористические группировки используют средства связи для координации и планирования действий. Сегодня будет проработан вопрос доступа к жизненно важным сервисам», — написал политик на странице в Facebook.

Доступ к проводному интернету ранее восстановили в Нур-Султане после массовых беспорядков. До этого в столице Казахстана перебои наблюдались в работе как проводной, так и мобильной Сети.

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Казахстан беспорядки интернет
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