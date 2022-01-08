Казахстан 8 января решит вопрос доступа граждан к важным электронным ресурсам

Нур-Султан, 8 января. Руководство Казахстана проработает 8 января возможность доступа граждан республики к жизненно важным цифровым ресурсам в условиях ограниченного соединения с интернетом, сообщил и.о. министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны Багдат Мусин.

Чиновник напомнил, что доступ к интернету был ограничен на фоне проведения контртеррористических мероприятий.

«Это связано с тем, что террористические группировки используют средства связи для координации и планирования действий. Сегодня будет проработан вопрос доступа к жизненно важным сервисам», — написал политик на странице в Facebook.

Доступ к проводному интернету ранее восстановили в Нур-Султане после массовых беспорядков. До этого в столице Казахстана перебои наблюдались в работе как проводной, так и мобильной Сети.