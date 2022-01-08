Украинский эксперт Золотарев рассказал о причинах «охоты на Порошенко»

Печерский суд Киева арестовал все имущество экс-президента Украины Петра Порошенко. Его обвиняют в госизмене и финансировании терроризма из-за поставок угля из Донбасса в 2014–2015 годах. Сам Порошенко сейчас находится за границей, но твердо пообещал вернуться на Украину 17 января и «сурово поговорить» со своими преследователями. По мнению экспертов, эта бравада может ему обойтись очень дорого.

Новость о том, что Печерский райсуд Киева арестовал все имущество и активы Порошенко, мигом облетела все украинские СМИ. В то, что события будут развиваться подобным образом, уже не верили большинство украинцев. Среди арестованных активов — несколько квартир в Киеве и пригородах, десятки земельных участков и долей в инвестиционных и паевых фондах, а также пакеты акций в популярных украинских СМИ, таких как телеканал «Прямой» и Пятый канал. Суд также наложил арест на уникальную коллекцию картин, принадлежащую экс-президенту Украины, в нее входят полотна Айвазовского, Сурикова, Левитана, Репина, Глазунова и т. д.

Судя даже по краткому списку имущества Порошенко, очевидно, что Петр Алексеевич — человек, не привыкший «складывать все яйца в одну корзину». Тем не менее, считают наблюдатели, в обозримом будущем он рискует потерять все нажитое непосильным трудом, если ему не удастся договориться с действующей властью или отбить эту атаку с помощью Вашингтона и Брюсселя.

Новостное агентство «Харьков». /

Положение экс-президента на Украине серьезно осложнилось после того, как он сбежал за границу от украинских силовиков. Напомним, 17 декабря сотрудники Государственного бюро расследований Украины попытались вручить Порошенко повестку на допрос по уголовному делу о поставках угля. По версии украинской прокуратуры, в 2014–2015 годах Порошенко в ранге президента Украины способствовал незаконным поставкам угля из неподконтрольных Киеву регионов Донбасса. Общая сумма поставок — более 1,5 млрд гривен (около 4 млрд рублей). Как считает следствие, махинации с донбасским углем «подорвали энергобезопасность страны и ослабили ее перед Россией».

Порошенко на камеру проигнорировал оперативников и в тот же день улетел в Турцию. Он пояснил, что «не бежал из страны, а отправился в заранее запланированную поездку». Впрочем, со стороны это выглядело именно побегом. Последней каплей стали высказывания Порошенко, сделанные им в конце декабря уже из Польши. Экс-президент заявил, что точно вернется на Украину 17 января на суд по своему делу.

«Но я возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии», — отметил Порошенко.

Порошенко всем своим видом показал — он считает, что его нельзя объявлять подозреваемым, как простого смертного.

«Это сумасшествие. Я — пятый президент. Перед тем как что-то говорить, у вас должны быть убедительные доказательства и для общества, и для международных партнеров. Я приеду домой, поговорим», — заявил Порошенко.

Судя по реакции в СМИ, это привело его противников на Банковой в ярость.

Новостное агентство «Харьков» /

По мнению киевских аналитиков, теперь позиция государства в отношении Порошенко может быть максимально жесткой. Офис генпрокурора ходатайствует о его аресте, правда, с возможностью внесения огромного залога — 1 млрд гривен (около 40 млн долларов). Следственный судья Печерского райсуда Киева уже выдал разрешение на его задержание на территории Украины и привод в суд.

Как заявил на брифинге в агентстве «Голос.уа» глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, режиму Зеленского вряд ли удастся посадить Порошенко в тюрьму. Но обвинение в финансировании терроризма может нанести ему серьезный ущерб.

«Власть Зеленского наконец-то всерьез взялась за Порошенко, потому что для Зеленского это — дело принципа. Все на Украине помнят его слова «я — ваш приговор». Но по прошествии половины каденции Зеленского многие убедились, что этот приговор — оправдательный, ведь Порошенко все это время прекрасно себя чувствовал, — пояснил глава «Третьего сектора». — У Зеленского всегда было намерение «дожать» Порошенко, но он не мог этого сделать по двум причинам. Первая — это разложение и неэффективность силовых органов Украины, вторая — негативное отношение к преследованию Порошенко со стороны Запада. Теперь же Байден точно за него вступаться не будет, поскольку у него с фигурой Порошенко связано слишком много неприятных воспоминаний».

Говоря о перспективах уголовного преследования экс-президента, Золотарев спрогнозировал: Петр Порошенко вряд ли сядет в тюрьму.

«Режиму Зеленского важно показать, что Порошенко и Медведчук были давними деловыми и политическими партнерами еще с конца 1990-х годов. Для меня стало бы маркером, если бы подозрения были вручены не только Порошенко, но и экс-главе СБУ Виктору Грицаку и экс-главе Нацбанка Виктории Гонтаревой. Тогда дело приняло бы серьезный оборот. Но даже демонстрация взаимосвязи Порошенко и Медведчука нанесет экс-президенту серьезный репутационный ущерб. Это подтверждает и его антирейтинг, самый большой в украинской политике. Более 60% украинцев ни при каких обстоятельствах не хотели бы вновь видеть Петра Алексеевича главой государства», — отметил Золотарев.

Федеральное агентство новостей /

Аналитик уверен, Порошенко говорил правду, когда заявил о намерении вернуться на родину 17 января.

«Для него как для политика это необходимо. В штабе «Европейской солидарности» понимают, бега по Европе явно принизят его даже в глазах собственных сторонников. В европейской политике человек, скрывающийся от правосудия, явно деклассируется, поэтому возвращаться Порошенко на родину надо. Но дальше ему придется доказать, что это — политическое преследование, что он шел на нарушения закона «не корысти ради, а во имя интересов страны, — считает Золотарев. — Зеленский пытается посадить Порошенко за «финансирование терроризма». Но, вытаскивая экс-президента в актуальную повестку дня, власть не столько добавляет ему рейтинга (он у него не способен подняться выше 15-20%), сколько пытается все свести к дихотомии «либо Зеленский, либо Порошенко».

По мнению политолога, при всех огромных претензиях к Зеленскому как к политику он выглядит все же более живым человеком, чем Петр Алексеевич.

«Покинув пост президента, Порошенко ждал, что налипший на него слой грязи, связанный с коррупцией, воровством, торговлей суверенитетом и т. д., со временем отпадет, как это однажды случилось с ним в нулевые. Но, к счастью, сейчас этого не произошло. Порошенко не избираем в силу своего антирейтинга. Зато действующий режим способен вволю «попрессовать» экс-президента за его прошлые грехи. И даже если посадить его в тюрьму все же не удастся, есть шанс с помощью долгого уголовного преследования окончательно сделать из Порошенко политического маргинала», — заключил аналитик.

Напомним, по уголовному делу о незаконных поставках угля из Донбасса также проходят лидер оппозиции Виктор Медведчук и бизнесмен Сергей Кузяра. Медведчук находится под домашним арестом, а Кузяра — в СИЗО. В сентябре 2020 года один из адвокатов Порошенко — россиянин Илья Новиков — сообщил, что всего против бывшего президента возбуждено как минимум 58 уголовных дел, большинство из которых «не имеют судебной перспективы».