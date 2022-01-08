Soha: Россия может лишиться важного союзника в случае конфликта Китая и Индии

Москва, 8 января. Китай и Индия уже несколько лет находятся в напряженных отношениях. Столкновения военных на границе и территориальные споры создают риск серьезного вооруженного противостояния, заявили журналисты Soha.

Непростая ситуация между Пекином и Нью-Дели может отразиться и на российской стороне. Ведь Москва сотрудничает с обеими сторонами, цитируют авторов материала на «ПолитРоссии».

В спорах КНР и Индии Россия занимает нейтральную позицию. Сегодня РФ также продолжает выстраивать партнерские взаимоотношения с государствами. Однако в случае войны, это станет серьезным испытанием для сотрудничества России и Китая. Эксперты предрекли Москве потерю важного союзника.

«В целом Россия заинтересована в мире и стабильности в этих регионах. До сих пор Москва придерживается нейтральной позиции, в то же время призывая стороны разрешать споры мирным путем в соответствии с международным правом. Однако это можетт привести РФ к потере такого партнера, как Китай», — уточняют авторы статьи.

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Ранее зарубежные журналисты сообщили о пристальном внимании властей Соединенных Штатов к отношениям России и Китая. По словам Вашингтона, Москва и Пекин объединены друг с другом крепче, чем когда-либо за последние 60 лет. Однако нет никаких гарантий, что партнерство может продлиться вечно. Журналисты Soha считают, США могут посеять раскол между двумя странами.