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Александр Ширвиндт посмеялся над подарками сына к Рождеству

  /   Обновлено: 08 января 2022 09:57
Шоу-бизнес
Александр Ширвиндт посмеялся над подарками сына к Рождеству
Агенство городских новостей Москва

Москва, 8 января. Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт не оценил презенты, которые ему преподнес сын Михаил к Рождеству. Наследник опубликовал видео с реакцией актера в своем Instagram-аккаунте.

Ширвиндт показал стильные «валенки» — туфли слипоны из войлока. Такая модель стоит не менее 70 евро (порядка 6 тысяч рублей). Артист также покрутил в руках небольшую искусственную елку с белыми шарами.

«Ну вот, а здесь валенки новые, а папа не подшитый, старенький — это я. А елка страшная, бутафорская, это он мне сунул, чтобы было ощущение, что Новый год, а на самом деле Рождество», — посмеялся Ширвиндт-старший.

Александр Ширвиндт посмеялся над подарками сына к Рождеству
Prt Scr instagram.com / @shirvindt

Ролик за половину суток посмотрели более сотни тысяч раз, под постом появилось множество комментариев. Пользователи пожелали народному артисту крепкого здоровья и счастья в новом году.

«Ну какой же чудесный ваш папа! Смотришь на него, и улыбка расползается до самых ушей! Счастливого Рождества! Крепкого здоровья и долгих лет жизни!»;

«Потрясающий черный юмор Ширвиндта сохранятся в даже в почтенном возрасте ! Чего и всем желаю», — отреагировали фолловеры.

Осенью Ширвиндт покинул пост художественного руководителя Театра сатиры, его сменил актер Сергей Газаров. Легендарный артист попросил своего преемника бережно относиться к ветеранам сцены.

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