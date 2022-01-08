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Science Advances: в образце лунного грунта нашли воду

Наука
Science Advances: в образце лунного грунта нашли воду
piqsels.com  /  piqsels

Пекин, 8 января. Китайские ученые нашли воду в образце лунного грунта, который был доставлен на Землю межпланетной станцией «Чанъэ-5».

Согласно подсчетам исследователей, образец содержал 120 миллионных долей воды. Предполагается, что жидкость появилась там благодаря солнечному ветру. Аппарат собрал лунный грунт в северной части области «Океан Бурь», пишет Science Advances.

Аналог грунта Луны обнаружили на Земле ученые Московского авиационного института. В будущем его планируют использовать для строительства зданий на спутнике голубой планеты, рассказал один из авторов работы, выпускник МАИ Серафим Дегтярев. Материал способен выдерживать низкие температуры. Он также не разрушается под воздействием радиоактивных веществ.

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