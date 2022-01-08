Отец Бузовой проводит праздники в шикарном загородном отеле с новой избранницей

Москва, 8 января. Отец певицы и телеведущей Ольги Бузовой проводит новогодние каникулы в шикарном отеле за городом. Мужчина отправился туда на праздники с новой возлюбленной.

Исполнительница хита «Мало половин» поделилась деталями отдыха родителей в Instagram Stories. Она опубликовала фото отца на фоне заснеженных домиков. На снимке мужчина держит маленьких собачек Бузовой. Экс-ведущая «Дома-2» подчеркнула, что сама организовала отдых для расставшихся родителей.

«Мама на пляже, папа отдыхает в шикарном загородном отеле. Получается, я хорошая дочка», — похвасталась знаменитость.

Prt Scr instagram.com / @buzova86

По словам певицы, ее отцу оказали в отеле теплый прием, поэтому он в восторге. Кроме того, телеведущая показала снимок матери, проводящей новогодние праздники в теплом месте.

Незадолго до Нового года Бузова рассказывала, что ее отец проведет каникулы с новой избранницей. Судя по заявлению исполнительницы, ей удалось хорошо поладить с этой женщиной. Артистка поблагодарила возлюбленную отца за то, как она его любит.

Сама поющая ведущая тоже не осталась на новогодние праздники в Москве. Она отправилась в Куршевель, где наслаждается активным отдыхом, катаясь на горных лыжах.

Перед отпуском Бузова опубликовала шутливый ролик, в котором выставила свою визажисту на мороз. Знаменитость призналась, что успела устать от макияжа.