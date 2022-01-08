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Население Мали поддержало решение правительства о переносе президентских выборов

Весь мир
Население Мали поддержало решение правительства о переносе президентских выборов
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 8 января. Общественное движение Yerowolo провело в столице Мали мирный марш в поддержку правительства переходного периода. Участники акции высказались за перенос президентских выборов на пять лет, сообщает издание Malijet.

Во время демонстрации неравнодушные жители республики выходили с транспарантами, на которых было написано: «Слава национальной армии», «Полковник-патриот Ассими Гоита», «Ассими — освободитель», «Да здравствует сотрудничество Бамако и Москвы», «Нет диктату Франции и ЭКОВАС». Мирный марш стартовал от здания биржи труда, участники прошли до бульвара Независимости и закончили у столичного рынка, где состоялся митинг.

Организаторы призвали Экономическое сообщество стран Западной Африки уважать решение властей продлить переходный период на пять лет.

«Мали не принадлежит ни ЭКОВАС, ни международным институтам, ни тем более Франции. Наша республика принадлежит только нам, и никто не может навязывать ей решения извне», — сообщил журналистам член движения Yerowolo Умар Тембели.

Он также добавил, все противники самостоятельности африканской страны давно должны были понять, что правительство в Бамако заинтересовано только в восстановлении государственности, избавлении от радикальных исламистов и улучшении жизни рядовых граждан.

Население Мали поддержало решение правительства о переносе президентских выборов
Федеральное агентство новостей /

«Сейчас, когда страна находится под гнетом международного сообщества, подогреваемого желанием Франции вернуть контроль над нашей территорией, малийцы должны закопать топор войны и объединиться вокруг действительно сильного лидера», — заключил Тембели.

Ранее правительство переходного периода обратилось к представителям западноафриканских стран с просьбой отложить голосование на президентских выборах, так как в настоящий момент его проведению препятствуют организационные недоработки, а также постоянные атаки радикалов, с которыми не смогли справиться военнослужащие Парижа.

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африка власти марш население мали бамако перенос выборов
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