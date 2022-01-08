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NBC News: Вашингтон может обсудить с Москвой сокращение военного присутствия США в Европе

  /   Обновлено: 08 января 2022 09:52
Армия
NBC News: Вашингтон может обсудить с Москвой сокращение военного присутствия США в Европе
flickr.com  /  Sarah Sampsel

Вашингтон, 8 января. Власти США рассматривают вопрос о возможности обсуждения с Россией сокращения американского военного присутствия в Восточной Европе. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники.

Вашингтон планирует обсудить с Москвой вопросы сокращения масштабов проводимых обеими сторонами учений и числа американских войск, дислоцированных в странах Балтии и Польше. Кроме того, на переговорах могут быть подняты вопросы о своевременном уведомлении о размещении на территории Калининградской области комплексов «Искандер» с ракетами, способными нести ядерные заряды.

По данным источников, в настоящее время в администрации президента США составляют список возможных вариантов, которые могут стать предметом обсуждения между Москвой и Вашингтоном.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет настаивать на недопустимости расширения НАТО на восток. По его словам, российская сторона намерена достичь конкретных договоренностей с США по этому вопросу.

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россия сша переговоры
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