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Политолог Брутер: закрытое заседание НАТО свидетельствует о разобщенности Альянса

  /   Обновлено: 08 января 2022 09:41
Политика
Политолог Брутер: закрытое заседание НАТО свидетельствует о разобщенности Альянса
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 января. Главы МИД НАТО провели экстренное заседание в закрытом формате 7 января, чтобы скрыть внутренние разногласия в Альянсе перед саммитом с Россией, заявил политолог Владимир Брутер.

В рамках переговоров западные представители обсуждали украинский вопрос и предложения Москвы по гарантиям безопасности, передает «ПолитРоссия».

Владимир Брутер сообщил, что решение провести встречу в закрытом формате было принято неслучайно. Внутри военного блока сегодня наблюдается разобщенность, особенно в вопросах, которые касаются России. Именно это и пытались скрыть руководители НАТО.

«Закрытый формат нужен потому, что члены НАТО не настолько едины, как они пытаются это изобразить. Пытаются не показывать свою внутреннюю дискуссию, избегают демонстрировать разногласия», — отметил политолог.

Политолог Брутер: закрытое заседание НАТО свидетельствует о разобщенности Альянса
Федеральное агентство новостей /

Эксперт обратил внимание, что многие страны, которые входят в состав НАТО, выступают против агрессивной политики сдерживания Москвы, однако мнение этих государств США вряд ли учитывают. В то же время в Альянсе опасаются, что Россия может использовать внутренние разногласия организации в собственных целях, заключил политолог.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее назвал позитивным сигналом решение России вести диалог с Альянсом. По его словам, Брюссель готов выслушать озабоченности Москвы.

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