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МВД России разрабатывает законопроект о геномной регистрации граждан

Общество
МВД России разрабатывает законопроект о геномной регистрации граждан
пресс-служба  /  УФСИН России по Республике Карелия

Москва, 8 января. Проект постановления о порядке проведения обязательной и добровольной геномной регистрации разрабатывают в МВД России.

Законопроект также предусматривает правила учета и хранения биологического материала, сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства. Документ разрабатывается во исполнение федерального закона.

«Проект постановления устанавливает порядок проведения обязательной и добровольной государственной геномной регистрации, а также определяет правила получения, учета, хранения, использования, передачи и уничтожения биологического материала и обработки геномной информации», — отметили в МВД.

Геномная регистрация обязательна для всех осужденных, которые отбывают наказание в виде лишения свободы. Также обязаны сдать биоматериал подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений.

В ГУМВД объяснили, в каких случаях требуется замена паспорта гражданина. Главный документ гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность, могут признать недействительным в случае износа, нарушения элементов защиты документа, при наличии повреждений, а также не предусмотренных законом надписей и отметок.

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мвд биоматериал геномная регистрация
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