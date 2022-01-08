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Экипаж подлодки Северного флота отработал создание полыньи с помощью торпеды в Арктике

  /   Обновлено: 08 января 2022 09:43
Армия
Экипаж подлодки Северного флота отработал создание полыньи с помощью торпеды в Арктике
wikipedia.org  /  Mil.ru/CC BY 4.0

Москва, 8 января. Экипаж атомной подлодки Северного флота ВМФ РФ отработал создание полыньи с помощью торпедной стрельбы для всплытия во льдах Арктики. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что учения состоялись в декабре 2021 года. В ходе маневров экипаж одного из атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения отработал практическую стрельбу торпедой для создания полыньи, которая использовалась для всплытия подлодки во льдах Арктики.

Подобная технология всплытия впервые применялась в рамках экспедиции ВМФ РФ «Умка», которая проходила в арктических льдах в марте 2021 года.

Ранее стало известно, что экипаж фрегата Северного флота ВМФ РФ «Адмирал Горшков» осуществил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из акватории Белого моря. Ракета успешно поразила цель, которая находилась на полигоне Чижа в Архангельской области.

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