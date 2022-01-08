Комедия «Бриллиантовая рука» привела в восторг иностранных зрителей

Москва, 8 января. Иностранные зрители высоко оценили комедию «Бриллиантовая рука», снятую Леонидом Гайдаем. Зарубежные любители кино оставляют восторженные отзывы о советской ленте на сайте IMDb.

Некоторые иностранцы пришли в «абсолютный восторг» после просмотра «Бриллиантовой руки». Они особенно хвалят проработанный сюжет фильма, актерскую игру, а также музыку, которая заставляет зрителей подпевать.

«Несмотря ни на что, «Бриллиантовая рука» — фантастически хорошо сделанный фильм. Изображение резкое и ясное, а высокая производственная стоимость позволяет не обращать внимания на то, что ему много лет. Места съемок и декорации прекрасны», — подчеркнул один из пользователей IMDb.

Многим зарубежным зрителям комедия Гайдая нравится за возможность погрузиться в советскую действительность. По мнению этих иностранцев, лента умело использует клише и иронию, чтобы по-иному показать действовавший в СССР режим. Как отмечают критики, режиссеру «Бриллиантовой руки» удалось весьма завуалированно раскритиковать действия советских властей.

Ранее белорусский блогер Максим Мирович нашел в «Бриллиантовой руке» заимствования из западного фильма. Он обнаружил сходства с иностранными картинами и в других советских лентах.