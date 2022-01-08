Рослесхоз связал резкое подорожание пиломатериалов с пандемией

Москва, 8 января. Мировая пандемия коронавируса стала причиной резкого роста цен на пиломатериалы. Такое мнение в интервью «Российской газете» высказал глава Рослесхоза Иван Советников.

По его словам, вследствие того, что россияне из-за ограничений не имеют возможности выехать путешествовать, ходить в рестораны и по-другому проводить свободное время, они решили переключиться на строительство и ремонт. На этом фоне стоимость древесины по официальной статистике повысилась в два, а по ценникам на рынках — в три раза.

«Оборот магазинов, продающих товары для ремонта, вырос за это время в четыре-пять раз. Сейчас ситуация выправляется, цены на фанеру и доски уже пошли вниз, думаю, к концу зимы ситуация нормализуется», — отметил Советников.

Эксперты считают, что в данной ситуации оптимальным периодом для закупки пиломатериалов будет февраль-март. В это время цены на них максимально снизятся перед новым витком роста в начале дачного сезона.

Со 2 января по 31 декабря 2022 года России будут действовать повышенные ставки на экспорт некоторых видов пиломатериалов, которые должны позволить ограничить вывоз необработанной древесины.