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Премьер Киргизии Жапаров обсудил с коллегой из Казахстана Смаиловым ситуацию на границе

Политика
Премьер Киргизии Жапаров обсудил с коллегой из Казахстана Смаиловым ситуацию на границе
Prt Scr youtube.com  /  Najdakmedia

Нур-Султан, 8 января. Исполняющий обязанности премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с главой Правительства Киргизии Акылбеком Жапаровым. Об этом сообщает кабмин Казахстана.

Политики обсудили ситуацию на границе между республиками. Также они затронули торгово-экономическое сотрудничество на фоне обострения ситуации в Казахстане.

«Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах», — говорится в сообщении кабмина.

Протесты вспыхнули в Казахстане в первые дни января, они быстро охватили несколько городов. Власти республики обратились за помощью к странам ОДКБ, чтобы те направили миротворческую миссию. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об отправке военных в соседнюю страну.

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Казахстан киргизия жапаров смаилов
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