Премьер Киргизии Жапаров обсудил с коллегой из Казахстана Смаиловым ситуацию на границе

Нур-Султан, 8 января. Исполняющий обязанности премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с главой Правительства Киргизии Акылбеком Жапаровым. Об этом сообщает кабмин Казахстана.

Политики обсудили ситуацию на границе между республиками. Также они затронули торгово-экономическое сотрудничество на фоне обострения ситуации в Казахстане.

«Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах», — говорится в сообщении кабмина.

Протесты вспыхнули в Казахстане в первые дни января, они быстро охватили несколько городов. Власти республики обратились за помощью к странам ОДКБ, чтобы те направили миротворческую миссию. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об отправке военных в соседнюю страну.