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Усиление снегопада стало причиной закрытия аэропорта Ноябрьска

  /   Обновлено: 08 января 2022 09:09
Общество
Усиление снегопада стало причиной закрытия аэропорта Ноябрьска
pxhere.com

Ноябрьск, 8 января. Аэропорт города Ноябрьска временно закрыли в связи с мощными осадками и необходимостью расчистки аэродрома.

Воздушная гавань закрыта для приема и выпуска воздушных судов с 08:00 до 11:00 часов. Причиной тому стало усиление снегопада 8 января. На запасной аэродром Сургута направили воздушное судно авиакомпании «Сибирь», следовавшее по маршруту Новосибирск — Ноябрьск. На вылет задержан рейс Ноябрьск — Новосибирск. Оказание необходимых пассажирам услуг находится на контроле Новоуренгойской транспортной прокуратуры.

Ухудшение погодных условий ранее привело к тому, что более 60 рейсов были отменены или задержаны в Москве. Во Внуково 5 января задержали 20 рейсов, еще один попал под отмену. При этом в Домодедово ситуация не лучше: решение отложить распространилось на 32 перелета, также два отменили.

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