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Стрельба продолжается на улицах казахстанской Кызылорды

Происшествия
Стрельба продолжается на улицах казахстанской Кызылорды
Prt Scr youtube.com  /  Bihar Hour

Кызылорда, 8 января. Одиночная стрельба слышна в административном центре Кызылординской области Казахстана. Это может быть связано с проводимой в городе спецоперацией силовых структур, сообщил Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

В Кызылорде сохраняется красный уровень террористической угрозы. Четвертый день в городе не ходит общественный транспорт и не работает интернет.

«Одиночные выстрелы слышны в городе, вероятно, из-за проводимой спецоперации», — сообщил корреспондент издания.

В первые дни 2022 года Казахстан охватили массовые протесты на фоне двукратного повышения стоимости автомобильного топлива. Акции быстро переросли в погромы, сопровождающиеся мародерством и столкновениями с силовиками.

МВД республики передавало, что в результате предотвращения беспорядков погибли 18 правоохранителей. По информации ООН, во время протестов в Казахстане ранения получили более тысячи человек.

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протесты беспорядки в казахстане кызылорд
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