Стрельба продолжается на улицах казахстанской Кызылорды

Кызылорда, 8 января. Одиночная стрельба слышна в административном центре Кызылординской области Казахстана. Это может быть связано с проводимой в городе спецоперацией силовых структур, сообщил Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

В Кызылорде сохраняется красный уровень террористической угрозы. Четвертый день в городе не ходит общественный транспорт и не работает интернет.

«Одиночные выстрелы слышны в городе, вероятно, из-за проводимой спецоперации», — сообщил корреспондент издания.

В первые дни 2022 года Казахстан охватили массовые протесты на фоне двукратного повышения стоимости автомобильного топлива. Акции быстро переросли в погромы, сопровождающиеся мародерством и столкновениями с силовиками.

МВД республики передавало, что в результате предотвращения беспорядков погибли 18 правоохранителей. По информации ООН, во время протестов в Казахстане ранения получили более тысячи человек.