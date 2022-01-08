Halyk Bank пообещал выделить 5 млн тенге семьям погибших правоохранителей в Казахстане

Нур-Султан, 8 января. Один из крупнейших казахстанских банков Halyk Bank пообещал предоставить дополнительную материальную помощь семьям правоохранителей и военнослужащих. Речь идет о сотрудниках, погибших во время массовых беспорядков в республике.

Ранее Halyk Bank также пообещал списать все кредиты, оформленные на военнослужащих и работников правоохранительных органов Казахстана в связи с их смертью. Вместе с этим банк дополнительно выделит по 5 миллионов тенге семьям правоохранителей и военных, передает Sputnik Казахстан.

«В Halyk Bank сообщили, что спишут все имеющиеся кредиты погибших военнослужащих и полицейских, оформленные в банке», — отмечается в заявлении.

Недавно глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что не намерен вести переговоры с террористами, устроившими беспорядки в стране. По его словам, бандиты убивали полицейских, грабили и поджигали здания, а также насиловали молодых женщин.