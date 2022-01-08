Горячую линию для отслеживания цен на продукты продовольствия создали в Казахстане

Нур-Султан, 8 января. Жители Казахстана смогут сообщать о фактах завышения стоимости продовольственных продуктов по телефону. На территории республики создали соответствующую горячую линию.

Сообщается, что она будет проводить мониторинг состояния цен на продукты питания. При этом Агентство по защите и развитию конкуренции «ежедневно отслеживает цены на продовольствие во всех регионах», передает Sputnik Казахстан.

Массовые беспорядки на территории Казахстана начались в первые дни нового года. Причиной протестов стало двукратное увеличение цен на сжиженный газ, используемый для заправки автомобилей. В конечном итоге акции переросли в мародерство и столкновения с полицией, в связи с чем местные власти ввели в республике режим ЧП.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не собирается вести переговоры с террористами, устроившими беспорядки в стране. При этом глава республики отметил, что боевики получали приказы из специального центра и говорили на иностранных языках.