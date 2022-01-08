Экс-глава нацбеза Казахстана Масимов помещен в СИЗО по подозрению в госизмене

Алма-Ата, 8 января. Казахстанские правоохранители задержали бывшего главу комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Экс-чиновник помещен в следственный изолятор, передал Telegram-канал «Sputnik Казахстан» со ссылкой на комитет нацбеза страны.

Каримов был снят с поста после начала массовых беспорядков по всей республике. По сообщению ведомства, экс-председатель КНБ был задержан еще 6 января.

«В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица», — следует из заявления КНБ.

Массовые протесты и последующие беспорядки вспыхнули по всей территории Казахстана со 2 января. Граждане вышли на улицы на фоне недовольства повышением цен на сжиженный газ с 60 до 120 тенге, однако позже акции переросли в погромы и побоища с полицией. Жертвами массовых беспорядков стали десятки человек.