Снимки с места пожара в пансионате Кемеровской области оказались в распоряжении ФАН

Кемерово, 8 января. Серьезное возгорание произошло в пансионате для пожилых людей «Золотой век». В результате пожара погибли четыре постояльца. В распоряжении ФАН оказались снимки с места происшествия.

Сотрудники МЧС России оперативно потушили пожар и вывели из здания 48 человек. Среди них и лежачие больные. Однако четверых пожилых людей спасти не удалось. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Федеральное агентство новостей /

На опубликованных кадрах видны разрушенные огнем комнаты и поврежденная мебель. Стены покрыты черной копотью, а некоторые двери, вероятно, были выбиты во время эвакуации. В помещениях отсутствуют окна.

Федеральное агентство новостей /

На место происшествия также прибыл прокурор Кемеровского района Константин Майер. По его словам, надзорный орган проведет соответствующую проверку соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности.