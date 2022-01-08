Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 08:37
08:26
Политика
Переброска российских миротворцев в охваченный беспорядками Казахстан продолжается
08:24
Общество
Аэропорт Нур-Султана организует шесть международных рейсов 8 января
08:20
Политика
Экономист Делягин: сертификация «Северного потока — 2» была отложена не из-за России
08:19
Происшествия
Стрельба в районе СИЗО в центре Алматинской области продолжалась после наступления утра
08:17
Происшествия
Легковой автомобиль загорелся в одном из дворов Санкт-Петербурга
08:14
Происшествия
Обрушение моста спровоцировало пробку в центре Минска
08:00
Политика
Политический аналитик Лозовский сообщил о намерении Запада разрушить Украину из-за России
08:00
Политика
Политолог Простаков: «Беспорядки в Казахстане могут перерасти в гражданскую войну»
07:40
Экономика
Казахстан начал расследование в отношении 180 продавцов сжиженного газа
07:35
Происшествия
Огонь охватил трехкомнатную квартиру на улице Маршала Казакова в Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Переброска российских миротворцев в охваченный беспорядками Казахстан продолжается

  /   Обновлено: 08 января 2022 08:32
Политика
Переброска российских миротворцев в охваченный беспорядками Казахстан продолжается
Pr scr mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Алма-Ата, 8 января. Российский миротворческий контингент сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжает перебрасываться на казахстанские аэродромы Алматы и Житыген на фоне массовых беспорядков по всей республике. Такую информацию привели в Минобороны РФ.

Самолеты военно-транспортной авиации прибудут в соседнее государство для стабилизации и нормализации ситуации. Российские миротворцы вылетают с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областей.

«Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан», — следует из сообщения Министерства обороны России.

Массовые беспорядки охватили Казахстан вследствие протестов, вспыхнувших 2 января в крупных городах республики. Изначально граждане вышли на улицы в знак несогласия с двукратным повышением цен на сжиженный газ. Вскоре акции превратились в массовые беспорядки и стычки с силовиками, которые повлекли десятки жертв.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Переброска российских миротворцев в охваченный беспорядками Казахстан продолжается
одкб российские миротворцы беспорядки в казахстане
Комментировать