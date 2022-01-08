Переброска российских миротворцев в охваченный беспорядками Казахстан продолжается

Алма-Ата, 8 января. Российский миротворческий контингент сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжает перебрасываться на казахстанские аэродромы Алматы и Житыген на фоне массовых беспорядков по всей республике. Такую информацию привели в Минобороны РФ.

Самолеты военно-транспортной авиации прибудут в соседнее государство для стабилизации и нормализации ситуации. Российские миротворцы вылетают с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областей.

«Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан», — следует из сообщения Министерства обороны России.

Массовые беспорядки охватили Казахстан вследствие протестов, вспыхнувших 2 января в крупных городах республики. Изначально граждане вышли на улицы в знак несогласия с двукратным повышением цен на сжиженный газ. Вскоре акции превратились в массовые беспорядки и стычки с силовиками, которые повлекли десятки жертв.