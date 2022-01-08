Аэропорт Нур-Султана организует шесть международных рейсов 8 января

Нур-Султан, 8 января. Аэропорт столицы Казахстана Нур-Султана планирует организовать 8 января шесть международных рейсов. Данная информация следует из сведений, опубликованных министерством индустрии республики.

Они будут выполняться через такие города, как Дубай, Минск и Калининград. При этом подчеркивается, что аэропорт Нур-Султана отменил четыре авиарейса. Они были запланированы в Москву и немецкий Франкфурт и из этих городов. В общей же сложности было отменено 25 международных рейсов.

«Из/в города Алматы, Актау, Туркестан, Шымкент, Костанай иностранными авиакомпаниями отменено выполнение 21 рейса в/из городов Москва, Франкфурт, Баку, Дубаи, Шарджа, Минск, Стамбул, Ургенч», — следует из сообщения.

При этом комендант Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев ранее заявил, что на территории региона сохраняется спокойная обстановка, все службы работают в штатном режиме. По его словам, между населенными пунктами продолжается установка блокпостов.