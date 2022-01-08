Экономист Делягин: сертификация «Северного потока — 2» была отложена не из-за России

Киев, 8 января. Сертификация «Северного потока — 2» была отложена усилиями сразу нескольких заинтересованных сторон. Однако их целью является не Россия, а экономическое положение Германии, сообщил экономист Михаил Делягин.

Он также выразил уверенность, что в настоящий момент Европой управляют люди, которые не считают ее ценностью. По словам Делягина, по этой причине политики Европейского союза вынуждены служить глобальному финансовому бизнесу, в том числе спекулятивному американскому инвестиционному фонду. Об этом экономист рассказал в интервью изданию «Украина.ру».

«Финансовому спекулянту нужна нестабильность, а что может быть более нестабильное, чем холодная зима в сытой стране?... Есть сугубо американские интересы ликвидировать немецкую экономику», — считает Делягин.

При этом, как показали результаты проведенного ранее социологического опроса, порядка 60% немцев поддержали российский газопровод «Северный поток — 2». Против трубопровода выступили 30% жителей западной Германии и 18% жителей восточной части страны.