Стрельба в районе СИЗО в центре Алматинской области продолжалась после наступления утра

Талдыкорган, 8 января. Вблизи следственного изолятора в административном центре Алмаатинской области продолжалась стрельба после наступления утра субботы, 8 января. По сообщениям корреспондента Telegram-канала «Sputnik Казахстан», ситуация в городе на данный момент стабильная.

Журналист добавил, что в Талдыкоргане по-прежнему нет ни мобильного, ни городского интернета. По словам корреспондента, на двух работающих в городе автозаправках все еще имеются очереди из водителей.

В Казахстане в последние дни не утихают протесты, переросшие в массовые беспорядки и смертельные столкновения с силовиками. Изначально граждане вышли на улицы 2 января в знак несогласия с резким скачком цен на автомобильное топливо. Спустя время протесты вспыхнули по всей стране, в результате чего начались перестрелки с полицией и ограбления магазинов.