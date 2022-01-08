Обрушение моста спровоцировало пробку в центре Минска

Минск, 8 января. Обрушение части моста, проходящего над улицей Немига в Минске, произошло в ночь на 8 января. Предварительно установлено, что в результате происшествия никто не пострадал.

Избежать наличия пострадавших удалось благодаря тому, что инцидент произошел в темное время суток. Местные СМИ уточнили, что в результате обрушения пострадала часть моста на пересечении улиц Немига, Богдановича и проспекта Победителей.

Сейчас в центре белорусской столицы наблюдаются пробки, спровоцированные ночным происшествием. Власти города пока не комментируют случившееся. Осенью 2017 года путепровод подвергся капитальному ремонту, на который ушло 3 миллиона белорусских рублей.

Часть заброшенного здания фабрики ранее обрушилась в Ивановской области. Под завалами оказался местный житель 1984 года рождения, поисками которого занялись спасатели.