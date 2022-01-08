Политический аналитик Лозовский сообщил о намерении Запада разрушить Украину из-за России

Киев, 8 января. Западные государства намерены разрушить Украину, нанеся ей максимальный ущерб, поскольку она находится в зоне влияния России. Соответствующее мнение высказал политический аналитик Сергей Лозовский.

Он также выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе западные страны не видят Украину в сфере своей деятельности. По словам украинского аналитика, в противном случае Киев уже давно оказался бы в рядах НАТО и ЕС.

«Отношения с нашими западными заклятыми друзьями зиждутся на том, что веками на Украине видели ту или иную форму опасности, ввиду того, что Украина, так или иначе, в орбите России, которая является постоянным врагом для Запада — разрушить этот "Карфаген", поскольку без Украины Россия считается неполной», — объяснил аналитик в эфире YouTube-канала «Первый казацкий».

При этом, как отметил ранее полковник Олег Стариков, Украина рискует потерять свою государственность после проведения саммита Россия — НАТО. По его словам, киевские представители могут быть допущены на некоторые консультации в рамках переговоров, однако это закончится для них крахом.