Казахстан начал расследование в отношении 180 продавцов сжиженного газа

Нур-Султан, 8 января. Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана начало расследование в отношении 180 предпринимателей. Они занимались розничной реализацией сжиженного нефтяного газа.

Проверки будут проведены в отношении 85 предпринимателей в Мангистауской области, 14 — Карагандинской, 22 — Атырауской, 22 — Акмолинской, отмечено в сообщении ведомства.

«Во всех регионах антимонопольные расследования инициированы по признакам сговора в части установления и поддержания цен на сжиженный нефтяной газ (СНГ)», — подчеркивается в сообщении.

Предварительные итоги расследования станут известны в течение 20 дней. На данный момент установлено, что при росте цены на реализацию СНГ в апреле через ЭТП в размере 1,6% субъекты повышали цены на 5,3%.

Расследование состоится на фоне массовых беспорядков в Казахстане, которые возникли из-за неоправданного увеличения цен на топливо. Власти страны учредили временное государственное регулирование цен в топливной отрасли и предприняли другие оперативные меры для стабилизации ситуации.