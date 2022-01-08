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Силовики вернули полный контроль над Карагандинской областью Казахстана

  /   Обновлено: 08 января 2022 07:26
Происшествия
Силовики вернули полный контроль над Карагандинской областью Казахстана
Global Look Press  /  police Kazakhstan

Караганда, 8 января. Казахстанские правоохранители оттеснили погромщиков из Карагандинской области. Регион взят под полный контроль сил безопасности, сообщило издание «Sputnik Казахстан».

На данный момент возобновлено функционирование трех заводов, которое ранее было приостановлено на фоне массовых беспорядков. Сотрудники силовых структур также разместили под Карагандой восемь блокпостов, ведется проверка проезжающих автомобилей. В штатный режим работы перешли торговые центры, рынки и коммунальные службы.

Информации о пострадавших среди силовиков и участников областных беспорядков не приводилось. Не разглашалось также количество задержанных погромщиков.

Массовые протесты проходят в Казахстане на протяжении последних дней. Граждане вышли на улицы на фоне двукратного повышения стоимости автомобильного топлива. Акциями быстро воспользовались мародеры, в страну прибыли террористы, после чего начались смертельные столкновения с силовиками, сопровождающиеся погромами.

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караганда карагандинская область протесты в казахстане
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