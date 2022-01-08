Погромщики ранили 35 полицейских во время беспорядков в Атырауской области Казахстана

Атырау, 8 января. Казахстанские правоохранители задержали более 100 участников массовых беспорядков в Атырауской области. В ходе подавления ожесточенных протестов ранения получили 35 сотрудников полиции, сообщил государственный телеканал «Хабар 24».

Четверым из более чем трех десятков пострадавших правоохранителей понадобилась госпитализация. Врачи оценивают состояние одного из раненых как тяжелое. В результате беспорядков также были повреждены семь полицейских автомобилей.

По информации телеканала, ситуация в регионе в целом считается стабильной. Общественный транспорт и рынки начали работать в штатном режиме. К вечеру также завершились протесты на центральной площади Атырау, а митингующие убрали палатки, которые были установлены там во время акций.

Весь Казахстан оказался охвачен массовыми беспорядками с первых чисел января. Граждане вышли на улицы в связи с двукратным увеличением стоимости автомобильного топлива. Протесты вскоре переросли в погромы и столкновения с полицией, в результате которого потери начались с обеих сторон баррикад.