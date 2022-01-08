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Среди задержанных участников беспорядков в Казахстане оказались иностранные граждане

Происшествия
Среди задержанных участников беспорядков в Казахстане оказались иностранные граждане
Global Look Press  /  t.me/shot_shot

Алма-Ата, 8 января. Сотрудники правоохранительных органов задержали более 4,2 тысячи человек, участвовавших в массовых протестах на территории Казахстана. Соответствующие сведения опубликовало МВД республики.

Представители ведомства подчеркнули, что среди задержанных также есть иностранные граждане из соседствующих с Казахстаном государств. Вместе с этим правоохранители обнаружили оружейный схрон в населенном пункте Жамбылской области. Сообщается, что в нем было несколько единиц автоматов и пистолетов.

«В органы полиции доставлены 4 266 человек. Среди задержанных — иностранные граждане. В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства», — сообщили в ведомстве.

Также ранее глава республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что не намерен вести переговоров с террористами, а сотрудники правоохранительных органов «должны их убить». По его словам, бандиты, устроившие погром в Казахстане, получают приказы из специального центра, а некоторые из них говорили на иностранных языках.

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Казахстан протесты беспорядки задержание алма-ата
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