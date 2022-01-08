Американским дипломатам разрешили покидать охваченную беспорядками Алма-Ату

Алма-Ата, 8 января. Сотрудникам американского генконсульства одобрили добровольную эвакуацию из бывшей столицы Казахстана, где сейчас бушуют массовые беспорядки. Соответствующее заявление сделали в Госдепартаменте США.

Министерство иностранных дел также рекомендовало согражданам повременить с поездками в Казахстан на фоне волнений и распространения коронавируса. В сообщении Государственного департамента указано, что протесты в Алма-Ате привели к «задержаниям, ранениям и/или гибели значительного числа протестующих и сотрудников сил безопасности».

«Госдепартамент одобрил отъезд по желанию американских госслужащих — сотрудников генерального консульства в Алма-Ате, не задействованных в решении критически важных задач, и членов семей всех американских госслужащих — сотрудников генерального консульства в Алма-Ате», — следует из сообщения Госдепа.

Волна массовых протестов в Казахстане не утихает на протяжении последних дней. Люди начали массово выходить на улицы по всей стране на фоне резкого повышения стоимости сжиженного газа с 60 тенге до 120. Акции протеста позже переросли в массовые беспорядки и стычки с полицией, в ходе которых погибали как протестующие, так и силовики.