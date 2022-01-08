Конгрессмен Маккол призвал США подойти к диалогу с Россией в Женеве с позиции силы

Вашингтон, 8 января. Правительство Соединенных Штатов должно вести переговоры с Россией в Женеве с позиции силы. Такое мнение высказал старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол.

Он подчеркнул, что на данный момент администрация Вашингтона больше занимается определением «удобств», которые можно было бы предложить Москве. По словам Маккола, американские власти также должны ускорить процесс предоставления военной поддержки Украине, который необходимо было начать еще «несколько месяцев назад».

«К диалогу (США) нужно подходить с позиции силы. Однако, как и перед (российско-американским) саммитом в Женеве, администрация не выдвинула никаких предварительных условий для предстоящей двусторонней встречи, таких как значительное снижение эскалации на границе Украины (и РФ)», — считает конгрессмен.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США намерены обеспечить полноценное участие Европы в грядущих переговорах с Россией. По словам политика, без нее диалог с Москвой не может состояться.