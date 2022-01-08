Блинкен и Кулеба провели переговоры по борьбе с «СП-2» и Россией

Киев, 8 января. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Главными темами для обсуждения стали газопровод «Северный поток — 2» и Россия, говорится на сайте украиснкого МИД.

Представители двух стран обсудили комплексный «пакет сдерживания России» и рассмотрели способы защиты от так называемых «угроз», которые представляет «СП-2». Блинкен подтвердил готовность США и дальше «конкретными действиями укреплять безопасность» Украины.

«Стороны обсудили пути противодействия угрозам безопасности, исходящим от российского геополитического проекта "Северный поток — 2", а также воплощение комплексного пакета сдерживания РФ от новой волны войны в Европе, ключевыми элементами которого являются жесткие экономические санкции и помощь Вооруженным силам Украины», — говорится в сообщении.

Блинкен и Кулеба также посвятили время обсуждению путей урегулирования конфликта в Донбассе. Украинская сторона заверила, что «не планирует никаких наступательных операций» против России.

Белый дом ранее не поддержал идею введения новых санкций против «Северного потока — 2». В США считают, что рестрикции могут внести разногласия между европейскими партнерами.