Президент Туркменистана приказал потушить горящий полвека кратер «Врата ада»

Ашхабад, 8 января. Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства распорядился найти способ потушить газовый кратер в пустыне Каракумы. Последний является одной из визитных карточек страны, которую иностранные туристы называют «Врата ада».

Как сообщили по туркменскому телевидению, во время выступления по видеосвязи президент Бердымухамедов дал соответствующее поручение вице-премьеру Шахыму Абрахманову. По словам национального лидера Туркменистана, «уже на протяжении многих лет в районе Дарвазы в большом количестве сгорает природный газ». Такое положение, в свою очередь, «плохо влияет на экологию и здоровье людей», проживающих в районе «Врат ада».

«К тому же мы теряем ценное сырье, которое могли бы экспортировать и полученные средства направить на повышение благосостояние народа. В связи с этим поручаю вам собрать ученых, если потребуется — привлечь иностранных специалистов, и найти способ потушить этот огонь», — заявил Гурбангулы Бердымухамедов.

В декабре президент Туркменистана указал на стратегическое партнерство России и Китая. Бердымухамедов также заявил, что Ашхабад намерен укреплять дружеские связи с государствами Центральной Азии и Каспийского региона.