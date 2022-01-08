Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 07:07
06:59
Политика
Конгрессмен Маккол призвал США подойти к диалогу с Россией в Женеве с позиции силы
06:58
Политика
Блинкен и Кулеба провели переговоры по борьбе с «СП-2» и Россией
06:44
Общество
Нутрициолог Степанова предостерегла от употребления красной рыбы при болезнях печени
06:38
Общество
Президент Туркменистана приказал потушить горящий полвека кратер «Врата ада»
06:28
Происшествия
Петербуржцы задержали пьяного виновника ДТП во Фрунзенском районе
06:24
Общество
Обстановка в Мангистауской области Казахстана остается стабильной
06:23
Общество
Россияне поразили иностранцев шестью странными привычками
06:15
Происшествия
Террористы могут совершать провокации под видом казахстанских силовиков
06:11
Общество
Роспотребназдор: изменение вкусов и запахов является редким симптомом «Омикрона»
06:09
Происшествия
Прокуратура взяла под контроль дело о пожаре в кузбасском пансионате для пенсионеров
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Президент Туркменистана приказал потушить горящий полвека кратер «Врата ада»

  /   Обновлено: 08 января 2022 06:38
Общество
Президент Туркменистана приказал потушить горящий полвека кратер «Врата ада»
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Ашхабад, 8 января. Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства распорядился найти способ потушить газовый кратер в пустыне Каракумы. Последний является одной из визитных карточек страны, которую иностранные туристы называют «Врата ада».

Как сообщили по туркменскому телевидению, во время выступления по видеосвязи президент Бердымухамедов дал соответствующее поручение вице-премьеру Шахыму Абрахманову. По словам национального лидера Туркменистана, «уже на протяжении многих лет в районе Дарвазы в большом количестве сгорает природный газ». Такое положение, в свою очередь, «плохо влияет на экологию и здоровье людей», проживающих в районе «Врат ада».

«К тому же мы теряем ценное сырье, которое могли бы экспортировать и полученные средства направить на повышение благосостояние народа. В связи с этим поручаю вам собрать ученых, если потребуется — привлечь иностранных специалистов, и найти способ потушить этот огонь», — заявил Гурбангулы Бердымухамедов.

В декабре президент Туркменистана указал на стратегическое партнерство России и Китая. Бердымухамедов также заявил, что Ашхабад намерен укреплять дружеские связи с государствами Центральной Азии и Каспийского региона.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Президент Туркменистана приказал потушить горящий полвека кратер «Врата ада»
бердымухамедов ашхабад кратер врата ада в туркменистане
Комментировать