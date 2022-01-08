Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 07:07
06:59
Политика
Конгрессмен Маккол призвал США подойти к диалогу с Россией в Женеве с позиции силы
06:58
Политика
Блинкен и Кулеба провели переговоры по борьбе с «СП-2» и Россией
06:44
Общество
Нутрициолог Степанова предостерегла от употребления красной рыбы при болезнях печени
06:38
Общество
Президент Туркменистана приказал потушить горящий полвека кратер «Врата ада»
06:28
Происшествия
Петербуржцы задержали пьяного виновника ДТП во Фрунзенском районе
06:24
Общество
Обстановка в Мангистауской области Казахстана остается стабильной
06:23
Общество
Россияне поразили иностранцев шестью странными привычками
06:15
Происшествия
Террористы могут совершать провокации под видом казахстанских силовиков
06:11
Общество
Роспотребназдор: изменение вкусов и запахов является редким симптомом «Омикрона»
06:09
Происшествия
Прокуратура взяла под контроль дело о пожаре в кузбасском пансионате для пенсионеров
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Обстановка в Мангистауской области Казахстана остается стабильной

Общество
Обстановка в Мангистауской области Казахстана остается стабильной
Федеральное агентство новостей

Мангистау, 8 января. Все объекты и службы города Мангистау работают в штатном режиме, заявил комендант Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев.

Сейчас на территории региона продолжается установка блокпостов между населенными пунктами и соседними областями. Жителей обязали соблюдать комендантский час, действующий с 23:00 до 07:00. За соблюдением порядка следят вооруженные патрули.

«Сегодня ситуация в нашем регионе стабильная. Объекты и городские службы работают в обычном режиме», — отметил Бактыбаев.

Неспокойная обстановка в Казахстане наблюдается со 2 января. Изначально граждане вышли на улицы из-за повышения цен на газ, однако позднее демонстрации переросли в массовые беспорядки. Провокаторы подстрекают людей на стычки с силовиками, число задержанных боевиков в настоящее время достигло четырех тысяч. Им грозит пожизненное заключение.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Обстановка в Мангистауской области Казахстана остается стабильной
Казахстан беспорядки мангистау
Комментировать