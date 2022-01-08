Обстановка в Мангистауской области Казахстана остается стабильной

Мангистау, 8 января. Все объекты и службы города Мангистау работают в штатном режиме, заявил комендант Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев.

Сейчас на территории региона продолжается установка блокпостов между населенными пунктами и соседними областями. Жителей обязали соблюдать комендантский час, действующий с 23:00 до 07:00. За соблюдением порядка следят вооруженные патрули.

«Сегодня ситуация в нашем регионе стабильная. Объекты и городские службы работают в обычном режиме», — отметил Бактыбаев.

Неспокойная обстановка в Казахстане наблюдается со 2 января. Изначально граждане вышли на улицы из-за повышения цен на газ, однако позднее демонстрации переросли в массовые беспорядки. Провокаторы подстрекают людей на стычки с силовиками, число задержанных боевиков в настоящее время достигло четырех тысяч. Им грозит пожизненное заключение.