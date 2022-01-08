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Россияне поразили иностранцев шестью странными привычками

Общество
Россияне поразили иностранцев шестью странными привычками
Федеральное агентство новостей

Анкара, 8 января. Граждане иностранных государств не могут понять россиян, которым свойственны необычные привычки. Их перечислило турецкое издание Medya Günlüğü.

Жители России любят оставлять в кружке с чаем или кофе ложку. Считается, что так напиток будет гораздо вкуснее. Когда россияне отправляются в гости, они всегда берут с собой какие-то мелочи в подарок.

«Коробка конфет, торт, игрушки для детей или цветы. Важен не сам подарок, а то, что вы позаботились об этом», — говорится в статье.

Привычка россиян есть мороженое зимой также удивляет иностранцев. Не менее странным последние считают обычай праздновать Новый и старый Новый год.

«Иначе говоря, у россиян каждый год существует две возможности загадать желание, выпить и повеселиться», — отметил автор материала.

Русские очень часто оставляют важные дела на последний момент, что поражает уроженцев других стран. Еще одной удивительной чертой граждан РФ является оптимизм. Они способны перенести самые трудные испытания и сохранить веру в лучшее.

Переехавший в Россию американец Эден ранее рассказал, что его больше всего поразило в Санкт-Петербурге. Настоящим открытием стали супермаркеты с кассами самообслуживания и бесконтактной оплатой.

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