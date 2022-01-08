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Террористы могут совершать провокации под видом казахстанских силовиков

Происшествия
Террористы могут совершать провокации под видом казахстанских силовиков
Prt Scr youtube.com  /  Bihar Hour

Нур-Султан, 8 января. Бандиты и террористы могут совершать различные провокации на территории Казахстана, переодевшись в форму сотрудников силовых структур. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Он предупредил, что жителям республики следует проявлять осторожность, поскольку в стране все еще продолжается контртеррористическая операция. Отдельные группы преступников по-прежнему могут совершать нападения на мирных граждан, в том числе используя обмундирование сотрудников правоохранительных органов, передает РИА Новости.

«Казахстанцам и в первую очередь жителям Алма-Аты следует сохранять бдительность. Разрозненные группы преступников могут продолжать совершать нападения», — следует из сообщения источника.

Вместе с этим преступники могут использовать и форму сотрудников силовых структур. По словам источника, это делается для маскировки и введения в заблуждение мирного населения Казахстана.

Также ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет вести переговоров с террористами. По его словам, бандиты получают приказы из специального центра.

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