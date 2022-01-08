Прокуратура взяла под контроль дело о пожаре в кузбасском пансионате для пенсионеров

Кемерово, 8 января. Прокурорская проверка организована после пожара с погибшими в пансионате для пожилых людей «Золотой век» в Кемеровской области. Соответствующую информацию привели в надзорном ведомстве Кузбасса.

Пожар в пансионате произошел в ночь на субботу. На площади десяти «квадратов» примерно в 23:00 вспыхнули личные вещи постояльцев. На место оперативно прибыли расчеты спасателей, которым удалось эвакуировать 48 человек.

«Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Кемеровского района Константин Майер», — следует из сообщения прокуратуры.

В результате пожара, по имеющейся информации, погибли по меньшей мере четверо постояльцев «Золотого века». В 2021 году МЧС также дважды проводило проверку в пансионате.