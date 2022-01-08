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Стрельба между погромщиками и силовиками продолжается в центре Алма-Аты

Происшествия
Стрельба между погромщиками и силовиками продолжается в центре Алма-Аты
Prt Scr youtube.com  /  Bihar Hour

Алма-Ата, 8 января. Столкновения между участниками массовых беспорядков и правоохранителями продолжаются в центре крупнейшего казахстанского города. По состоянию на утро субботы, 8 января, на улицах до сих пор слышны выстрелы, сообщает "Sputnik Казахстан».

В городе продолжается антитеррористическая операция. По данным издания, группировки мародеров прячутся в небольших скверах и парках. Деятельность полицейских осложняется погодными условиями – на Алма-Аты обрушился густой туман. Исчерпывающей информации о числе арестованных среди протестующих пока не приводилось.

«Утро 8 января в Алматы – в центре продолжается стрельба. Антитеррористическая операция в городе продолжается. Горожане помогают полиции выявлять подозрительные группы людей», — передал корреспондент агентства.

Беспорядки в городах по всему Казахстану длятся уже несколько дней. Протестующие вышли на улицу на фоне резкого повышения цен на машинное топливо с 60 до 120 тенге. Акции протеста со временем переросли в погромы и мародерство, которые сопровождались убийствами правоохранителей и ограблениями оружейных магазинов.

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массовые беспорядки алма-аты протесты в казахстане
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