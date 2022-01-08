Доступ к проводному интернету восстановили в Нур-Султане после массовых беспорядков

Нур-Султан, 8 января. Проводимый интернет вновь доступен жителям казахстанской столицы. Ранее доступ к нему был временно ограничен на фоне массовых беспорядков и погромов, которые сопровождались мародерством и ожесточенными столкновениями с полицией.

В Нур-Султане в дни протестов регулярно происходит отключения интернета. Перебои отмечаются в работе как проводной, так и мобильной Сети, передает РИА Новости.

Массовые беспорядки по всей территории Казахстана длятся уже на протяжении нескольких дней. Протесты вспыхнули по причине резкого скачка цен на топливо с 60 до 120 тенге. Позже протестные акции переросли в масштабные погромы и стычки с правоохранителями, в ходе которых были убиты несколько полицейских.

Протестующие требовали ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, а также проведения новых выборов и роспуска парламента. В связи с этим президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку.