Появились кадры последствий массовых беспорядков в Алма-Ате

Алма-Ата, 8 января. Видео с последствиями погромов в казахстанском городе Алма-Ата появилось в Сети. На кадрах можно заметить, что стекла в магазинах выбиты, а весь товар разграблен мародерами.

На ролике видно, как серьезно объекты бизнеса пострадали от нахлынувших беспорядков. Помимо выбитых витрин, серьезный ущерб был также причинен фасадам зданий, передает телеканал РЕН ТВ. Прилавки магазинов Алма-Аты пустуют, поскольку погромщики «вынесли» весь ассортимент – от телевизоров до огнестрельного оружия.

Город также серьезно пострадал в ходе проведения боевых действий и антитеррористической операции. На стенах виднеются следы от пуль и крупных снарядов, а порой на улицах можно заметить сожженные полицейские автомобили.

Массовые беспорядки вспыхнули по всему Казахстану в первых числах января из-за резкого скачка цен на топливо. В связи с протестами президент страны Касым-Жомарт Токаев принял решение распустить правительство.