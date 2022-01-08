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Прибывший в Москву гражданин Казахстана описал обстановку в стране после протестов

Общество
Прибывший в Москву гражданин Казахстана описал обстановку в стране после протестов
pixabay.com  /  RENE RAUSCHENBERGER

Москва, 8 января. Авиасообщение в Казахстане постепенно восстанавливается. Об этом рассказал гражданин республики, прибывший в Москву на самолете.

Рейс мужчины прилетел из Нур-Султана, откуда пассажиры могут отправиться не только в российскую столицу, но и в Дубай. В Казахстане все еще нет постоянного интернета. Находящиеся на территории страны люди могут войти в Сеть только в определенное время — с 9:00 до 12:00 часов, передает РЕН ТВ.

«Несмотря на то что интернета нет — по поручению главы государства интернет подается три часа в сутки — по телефону мы созванивались. А ситуация такая, что Алма-Ата очень сильно пострадала от действий террористов. Очень сильно обеспокоены граждане — периодически все еще слышны выстрелы и взрывы», — рассказал гражданин Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее объявил, что на Алма-Ату напали примерно 20 тысяч боевиков. Шесть волн атак были хорошо спланированы, а террористы демонстрировали организованные и скоординированные действия.

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Казахстан протесты авиасообщение
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